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Регион
Опубликовано 21 сентября, 04:50

ЦИК: «Единая Россия» набрала 61,01% на выборах в Госдуму на Сахалине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму в Сахалинской области с результатом 61,01%. Такие предварительные данные опубликовал Центризбирком.

По сравнению с выборами 2021 года доля голосов за партию выросла на 25,28 процентного пункта. Тогда ЕР получила в регионе 35,73%.

КПРФ занимает второе место с 13,83% против 28,63% пятью годами ранее. ЛДПР набрала 7,68%, «Новые люди» — 6,96%. На предыдущих выборах их результаты составляли 8,89% и 9,07% соответственно.

В одномандатном округе № 168 после подсчёта всех бюллетеней первое место занял представитель ЕР Георгий Карлов с 54,48%. Кандидат КПРФ Павел Ашихмин получил 13,18%, Иван Рыбаков от «Новых людей» — 8,08%.

Явка превысила 48% и стала одной из самых высоких в регионе за последние годы. В 2021 году она составляла 39,94%.

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Ранее сообщалось, что «Единая Россия» заняла первое место на выборах в Госдуму по федеральному округу в Якутии после обработки 100% протоколов. Председатель ЦИК республики Евгений Фёдоров сообщил, что партия получила 43,02%, или 143 729 голосов.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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