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Регион
Опубликовано 20 сентября, 21:40

ЦИК: Кандидат ЕР Тихомиров лидирует на выборах в ГД в Запорожской области

Обложка © VK / «Единая Россия» | Запорожская область

Обложка © VK / «Единая Россия» | Запорожская область

Кандидат «Единой России» Алексей Тихомиров лидирует на выборах в Госдуму в Запорожской области с результатом 57,02%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 49,53% протоколов участковых комиссий.

В Запорожском одномандатном округе № 93 вторую позицию занимает представитель «Справедливой России» Юрий Онищук. Он получает 19,30% голосов и уступает Тихомирову 37,72 процентного пункта. На третьем месте находится кандидат КПРФ Олег Слюсаренко с 12,13%.

Комиссии обработали почти половину протоколов округа. Представленные показатели остаются предварительными.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходили 18–20 сентября. Впервые в них участвовали жители регионов Донбасса и Новороссии. По федеральному округу за голоса избирателей боролись десять партий.

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Ранее сообщалось, что представитель «Единой России» Илья Леонтьев вышел на первое место в Томском одномандатном округе № 180. ЦИК представил эти данные после обработки 49,79% протоколов. Леонтьев занимает должность первого вице-спикера городской думы Томска. Его соперница от «Справедливой России», депутат областной думы Галина Немцева, набирала 19,7%. Представитель КПРФ Владимир Чолахян, который работает депутатом томской гордумы, получал 13,95%. В регионе с 18 по 20 сентября выбирали как депутатов Госдумы девятого созыва, так и областного парламента восьмого созыва.

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Антон Голыбин
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