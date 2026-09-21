ЦИК: Леонов получил 57,54% на выборах в Госдуму в Оренбургской области

Кандидат «Единой России» Валерий Леонов занял первое место на выборах в Госдуму в Орском округе № 146 Оренбургской области. После обработки 100% протоколов он набрал 57,54%, следует из данных онлайн-табло ЦИК.

Вторую позицию занимает представитель «Справедливой России» Вячеслав Ращупкин с результатом 10,59%. За кандидата «Коммунистов России» Николая Конобевцева проголосовали 8,63% избирателей.

По итогам обработки всех протоколов преимущество Леонова перед ближайшим соперником составляет 46,95 процентного пункта.

После обработки 100% протоколов УИК на выборах в Госдуму в Бурятии побеждает Герой России Дашибал Мункожаргалов с результатом 50,53%. Вторым идёт Баир Цыренов от КПРФ — 26,12%, третьим Вячеслав Черниговский от ЛДПР — 7,11%. 35-летний Мункожаргалов — участник специальной военной операции, подполковник. Он командует разведывательным батальоном 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.