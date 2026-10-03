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Опубликовано 3 октября, 00:51

ЦИК сообщил о повреждении здания избиркома после обстрела в Запорожской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Здание Каменско-Днепровской территориальной избирательной комиссии в Запорожской области серьёзно пострадало утром 2 октября в результате артиллерийского обстрела. О случившемся сообщил Центральный избирком России.

По данным ЦИК, внутри полностью уничтожены оборудование и оргтехника. Люди при этом не пострадали — сотрудников комиссии заранее перевели на удалённую работу.

«Утром 2 октября в результате артиллерийского обстрела значительно пострадало здание Каменско-Днепровского ТИК Запорожской области. Оборудование и оргтехника уничтожено полностью, однако люди не пострадали, поскольку были переведены на удалённую работу», — говорится в сообщении комиссии.

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В последние недели объекты, связанные с избирательной кампанией в Запорожской области, уже попадали под удары. 20 сентября Life.ru рассказывал о повреждении школы с избирательным участком в посёлке Пришиб. По словам губернатора Евгения Балицкого, удар пришёлся по зданию после завершения досрочного голосования, поэтому людей внутри не было.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях и опасных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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