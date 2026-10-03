ЦИК сообщил о повреждении здания избиркома после обстрела в Запорожской области

Здание Каменско-Днепровской территориальной избирательной комиссии в Запорожской области серьёзно пострадало утром 2 октября в результате артиллерийского обстрела. О случившемся сообщил Центральный избирком России.

По данным ЦИК, внутри полностью уничтожены оборудование и оргтехника. Люди при этом не пострадали — сотрудников комиссии заранее перевели на удалённую работу.

«Утром 2 октября в результате артиллерийского обстрела значительно пострадало здание Каменско-Днепровского ТИК Запорожской области. Оборудование и оргтехника уничтожено полностью, однако люди не пострадали, поскольку были переведены на удалённую работу», — говорится в сообщении комиссии.

В последние недели объекты, связанные с избирательной кампанией в Запорожской области, уже попадали под удары. 20 сентября Life.ru рассказывал о повреждении школы с избирательным участком в посёлке Пришиб. По словам губернатора Евгения Балицкого, удар пришёлся по зданию после завершения досрочного голосования, поэтому людей внутри не было.