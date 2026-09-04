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Опубликовано 4 сентября, 15:11

ЦИК запустил канал «ИнформУИК» в мессенджере «Макс»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Центризбирком открыл канал проекта «ИнформУИК» в мессенджере «Макс». Площадка создана для информирования граждан о предстоящем едином дне голосования. На канале планируют публиковать основные моменты работы сотрудников избирательных комиссий.

Проект «ИнформУИК» предполагает поквартирные обходы и личные беседы с избирателями. Члены участковых комиссий рассказывают жителям о датах, форматах и деталях голосования.

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Выборы в Госдуму 2026: когда голосовать, какие партии участвуют и кто кандидаты

Напомним, в России состоятся выборы депутатов Государственной думы IX созыва, которые пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября — по смешанной системе (225 депутатов по партийным спискам и 225 по одномандатным округам). В единый день голосования также запланировано более 2,2 тыс. избирательных кампаний разного уровня, включая выборы глав 8 регионов и депутатов 39 региональных парламентов; проголосовать можно будет как на участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования в 33 регионах.

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Никита Никонов
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