ЦИК запустил канал «ИнформУИК» в мессенджере «Макс»

Напомним, в России состоятся выборы депутатов Государственной думы IX созыва, которые пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября — по смешанной системе (225 депутатов по партийным спискам и 225 по одномандатным округам). В единый день голосования также запланировано более 2,2 тыс. избирательных кампаний разного уровня, включая выборы глав 8 регионов и депутатов 39 региональных парламентов; проголосовать можно будет как на участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования в 33 регионах.