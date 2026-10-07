«Цирк для последнего зрителя»: Захарова высмеяла многочасовые эфиры иноагентов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что иноагенты скоро могут перейти к круглосуточным эфирам «на изнеможение» с призовым фондом для последнего зрителя. Об этом дипломат заявила в эфире радио Sputnik.

По её словам, ей приходится смотреть подобные материалы по работе. Дипломат призналась, что такая часть профессиональных обязанностей вызывает у неё сожаление.

«Мне кажется, скоро они будут включать двадцатичетырёхчасовой круглосуточный марафон на изнеможение с призовым фондом последнему смотрящему», — сказала Захарова.

Она добавила, что авторы подобных эфиров регулярно «вбрасывают какие-то темы», делают заявления и делятся признаниями. По словам представителя МИД, в какой-то момент они дошли до вопросов друг другу о том, насколько сами ещё чувствуют реальность.

Захарова в шутку сравнила такие разговоры с сеансом психотерапии. Она также заявила, что участники подобных эфиров не замечают, насколько измождённо выглядят.

Ранее Life.ru сообщал, что дочь Бориса Немцова Жанну Немцову* внесли в реестр иностранных агентов. В Минюсте заявили, что она распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и их политике, а также участвовала в создании и распространении материалов других иноагентов. Кроме того, ведомство указало на её взаимодействие с иностранными организациями и площадками.

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