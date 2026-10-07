«Месили детей почём зря»: Захарова разнесла Елисейский дворец за молчание о жёстких протестах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что её тревожит отсутствие реакции Елисейского дворца на применение французской полицией силы во время молодёжных протестов. Свою оценку дипломат дала в эфире радио Sputnik.

«Единственное, что меня действительно тревожит в этой связи — это молчание Елисейского дворца в отношении действий полиции, которая, я думаю, эти кадры вчера видели все, месила своих собственных детей почём зря», — сказала Захарова.

Накануне она уже обращала внимание на столкновения полиции с участниками школьных протестов, призвав главу дипломатии ЕС Каю Каллас и других представителей Евросоюза высказаться о происходящем. Тогда Захарова также поставила вопрос о реакции французских властей на действия правоохранителей.

Массовые выступления старшеклассников начались во Франции в конце сентября. Учащиеся выступили против нехватки преподавателей, переполненных классов, состояния школьной инфраструктуры и недостаточного финансирования. Первые крупные акции прошли в Париже, Сен-Дени и Лилле, после чего протестное движение распространилось на другие регионы страны.

Уже к 30 сентября число задержанных достигло 625 человек, причём большинство участников беспорядков, по данным МВД Франции, были несовершеннолетними. 1 октября во время волнений загорелся лицей имени Нельсона Манделы в Нанте, а полиция применила слезоточивый газ. На следующий день из-за беспорядков закрылись около 400 школ, в разных городах фиксировались столкновения с правоохранителями.

К 3 октября число задержаний с начала недели превысило пять тысяч, а власти оценивали ущерб от беспорядков в отдельных регионах в миллионы евро. Затем стало известно, что более 100 учебных заведений получили повреждения, а в отдельных городах протестующие начали бросать коктейли Молотова и нападать на сотрудников полиции.