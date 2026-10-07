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Регион
Опубликовано 7 октября, 10:27

«Месили детей почём зря»: Захарова разнесла Елисейский дворец за молчание о жёстких протестах

Захарову встревожила реакция Парижа на применение силы полицией на протестах

Обложка © Telegram/ МИД России

Обложка © Telegram/ МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что её тревожит отсутствие реакции Елисейского дворца на применение французской полицией силы во время молодёжных протестов. Свою оценку дипломат дала в эфире радио Sputnik.

«Единственное, что меня действительно тревожит в этой связи — это молчание Елисейского дворца в отношении действий полиции, которая, я думаю, эти кадры вчера видели все, месила своих собственных детей почём зря», — сказала Захарова.

Накануне она уже обращала внимание на столкновения полиции с участниками школьных протестов, призвав главу дипломатии ЕС Каю Каллас и других представителей Евросоюза высказаться о происходящем. Тогда Захарова также поставила вопрос о реакции французских властей на действия правоохранителей.

Свобода, равенство, чистки! Политолог раскрыл последствия школьных протестов во Франции
Свобода, равенство, чистки! Политолог раскрыл последствия школьных протестов во Франции

Массовые выступления старшеклассников начались во Франции в конце сентября. Учащиеся выступили против нехватки преподавателей, переполненных классов, состояния школьной инфраструктуры и недостаточного финансирования. Первые крупные акции прошли в Париже, Сен-Дени и Лилле, после чего протестное движение распространилось на другие регионы страны.

Уже к 30 сентября число задержанных достигло 625 человек, причём большинство участников беспорядков, по данным МВД Франции, были несовершеннолетними. 1 октября во время волнений загорелся лицей имени Нельсона Манделы в Нанте, а полиция применила слезоточивый газ. На следующий день из-за беспорядков закрылись около 400 школ, в разных городах фиксировались столкновения с правоохранителями.

К 3 октября число задержаний с начала недели превысило пять тысяч, а власти оценивали ущерб от беспорядков в отдельных регионах в миллионы евро. Затем стало известно, что более 100 учебных заведений получили повреждения, а в отдельных городах протестующие начали бросать коктейли Молотова и нападать на сотрудников полиции.

6 октября ситуация вновь обострилась: 15-летний подросток лишился кисти после взрыва полицейской гранаты, обстоятельства инцидента расследует полицейская инспекция IGPN. В тот же день занятия были частично или полностью приостановлены почти в 900 лицеях, а президент Эмманюэль Макрон созвал экстренное совещание с министрами из-за продолжающихся выступлений.

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Милена Скрипальщикова
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