Циркулирующий в США и Европе штамм коронавируса может добраться до России

Новый вариант коронавируса PJ.2.1, который распространяется в США, Канаде и Испании, может добраться до России в ближайшее время. Не исключено, что отдельные случаи заражения уже есть в стране, но пока их не выявили. Об этом «Известиям» рассказал руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Казанского федерального университета (КФУ), член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Альберт Ризванов.

По словам учёного, современные международные поездки позволяют новым вариантам вируса быстро перемещаться между странами. При этом появление PJ.2.1 в России ещё не означает, что он станет преобладающим.

«Мы видели немало вариантов, которые первоначально вызывали обеспокоенность учёных, но так и не получили широкого распространения», — пояснил Ризванов.

Исследователи обращают внимание на большое количество мутаций в спайковом белке PJ.2.1 — структуре вируса, которая помогает ему проникать в клетки человека. Согласно опубликованному в октябре исследованию немецких учёных, вариант выявили в Северной Америке, а затем и в Испании. В лабораторных экспериментах он продемонстрировал повышенную способность связываться с рецептором ACE2, однако убедительных данных о повышенной тяжести вызываемого им заболевания пока нет.

Научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что распространение нового варианта требует эпидемиологического наблюдения. По его мнению, для оценки эффективности вакцин против PJ.2.1 необходимы дополнительные исследования с антителами, в том числе вырабатывающимися после вакцинации препаратом «Спутник V».

При этом Ризванов не считает появление варианта основанием ожидать новую опасную волну коронавируса. Само по себе большое количество мутаций не доказывает, что вирус стал опаснее для человека.

Тем временем российские туристы в Казахстане жалуются на болезнь, которая, по их словам, затягивается на три-четыре недели и затрагивает целые семьи. Сами заболевшие предполагают, что причиной стал вариант коронавируса XFG, известный как «Стратус». Среди жалоб — озноб, ломота, температура до 38 градусов, рвота и диарея.