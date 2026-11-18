Виталина Цымбалюк-Романовская развеяла слухи о возможном отцовстве Армена Джигарханяна и приоткрыла завесу тайны над происхождением своей годовалой дочери. Об этом пианистка заявила в интервью Общественной Службе Новостей.

Виктория появилась на свет 25 марта прошлого года. Для 46-летней артистки она стала первенцем. Девочку назвали в честь дедушки по материнской линии — Виктора Владимировича. Сейчас малышка активно осваивает окружающий мир и уже самостоятельно ходит.

«Викуле уже годик. Мы растём, развиваемся, уже не ползаем, а ходим», — сказала пианистка.

Цымбалюк-Романовская также прокомментировала предположения о том, что отцом ребёнка якобы мог быть её бывший супруг. Она категорически отвергла такую версию, пояснив, что из-за преклонного возраста и приёма сильнодействующих препаратов Джигарханян уже не мог зачать ребёнка.

При этом Виталина обратила внимание на отчество наследницы: девочку зовут Виктория Давидовна. Раскрывать, кто именно стоит за этим именем, знаменитость пока не намерена.

«Не могу раскрывать карты, но у Вики и в самом деле такое отчество», — добавила музыкант.

В воспитании дочери артистка старается не ограничиваться привычными домашними занятиями. Она регулярно гуляет с малышкой и знакомит её с культурной жизнью, посещая вместе с ней различные учреждения.

Материнство стало новым этапом в жизни не только Виталины. Life.ru ранее рассказал, как сложилась судьба вдов известных артистов и кто из них после потери супругов самостоятельно воспитывает детей. Отдельная часть публикации посвящена Цымбалюк-Романовской, которая впервые стала мамой в 46 лет и предпочитает не раскрывать личность отца дочери.