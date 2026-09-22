ТЦ Стерлитамака мог быть не оборудован системой автоматического пожаротушения

Торговый комплекс «Солнечный» в Стерлитамаке, где при пожаре погибли четыре человека, предварительно не был оборудован системой автоматического пожаротушения. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Сейчас специалисты устанавливают, какие именно средства противопожарной защиты находились в здании. По предварительным данным, автоматической системы, способной потушить возгорание на ранней стадии или хотя бы замедлить распространение огня, в помещениях не было.

При этом в комплексе были установлены пожарные извещатели. Сработали ли они во время возгорания, ещё предстоит установить. Следователи также проверят соблюдение требований к путям эвакуации.

Ранее Life.ru сообщал, что пожар в «Солнечном» полностью ликвидировали. Жертвами ЧП стали четыре человека, ещё пятеро пострадали. Глава Башкортостана Радий Хабиров после трагедии поручил проверить подобные торговые объекты в республике.