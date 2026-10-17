ТЦК мобилизовали дальнобойщика во время рейса из Турции на Украину
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Обычный грузовой рейс из Турции на Украину неожиданно закончился для дальнобойщика отправкой на военную службу. Мужчину остановили на блокпосту, после чего признали годным к армии практически без медицинского обследования. Свою историю рассказал попавший в российский плен военнослужащий ВСУ Сергей Ананьев.
Как утверждает украинец, грузовик задержали в городе Летичев Хмельницкой области. На посту находились сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) и полицейские. После проверки мужчину доставили в военкомат, где его дальнейшая судьба решилась довольно быстро.
Особенно Ананьева удивило прохождение военно-врачебной комиссии.
«Никаких там анализов, ничего не брали. Вопрос просто задали и записали «здоров», — вспоминает пленный.
На Украине с февраля 2022 года действует режим всеобщей мобилизации, сроки которого неоднократно продлевались. На фоне продолжающегося конфликта в социальных сетях регулярно появляются сообщения о принудительном доставлении мужчин в ТЦК. Некоторые подобные эпизоды сопровождаются столкновениями с правоохранителями и жалобами на нарушения при проведении медицинских комиссий.
Ранее Life.ru сообщал о мобилизации водителя Красного Креста прямо во время эвакуационного рейса. В Николаевской области полиция остановила автомобиль, перевозивший две семьи из Херсона, и доставила шофёра в ТЦК. Представители гуманитарной организации назвали произошедшее незаконным задержанием, однако правоохранители заявили, что у мужчины отсутствовала действующая бронь от призыва.