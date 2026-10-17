ТЦК мобилизовали дальнобойщика во время рейса из Турции на Украину

Обычный грузовой рейс из Турции на Украину неожиданно закончился для дальнобойщика отправкой на военную службу. Мужчину остановили на блокпосту, после чего признали годным к армии практически без медицинского обследования. Свою историю рассказал попавший в российский плен военнослужащий ВСУ Сергей Ананьев.

Как утверждает украинец, грузовик задержали в городе Летичев Хмельницкой области. На посту находились сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) и полицейские. После проверки мужчину доставили в военкомат, где его дальнейшая судьба решилась довольно быстро.

Особенно Ананьева удивило прохождение военно-врачебной комиссии.

«Никаких там анализов, ничего не брали. Вопрос просто задали и записали «здоров», — вспоминает пленный.

На Украине с февраля 2022 года действует режим всеобщей мобилизации, сроки которого неоднократно продлевались. На фоне продолжающегося конфликта в социальных сетях регулярно появляются сообщения о принудительном доставлении мужчин в ТЦК. Некоторые подобные эпизоды сопровождаются столкновениями с правоохранителями и жалобами на нарушения при проведении медицинских комиссий.