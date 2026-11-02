Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева призналась, что Пётр Гуменник хотел сохранить их отношения в тайне. По словам спортсменки, именно она предложила возлюбленному открыто рассказать о романе. Об этом фигуристка сообщила в интервью YouTube-проекту «А поговорить?».

«Он всегда за то, чтобы все держать максимально в тайне — и свою личную жизнь. Он старается вообще не публиковать, и я его в этом понимаю и поддерживаю», — рассказала Туктамышева.

Пересмотреть отношение к публичности фигуристку заставили слухи, которые всё активнее обсуждали поклонники. В Сети стали появляться догадки и целые «расследования», посвящённые личной жизни спортсменов. Туктамышева почувствовала, что ситуация накаляется, и решила поговорить с Гуменником.

«Я уже думаю: «Давай просто откроем правду, нам будет легче», — вспомнила чемпионка мира.

Первые разговоры о возможном романе фигуристов появились ещё в 2025 году. Тогда Туктамышева отрицала, что встречается с Гуменником. Позднее спортсмены перестали скрывать свои чувства.

Сейчас Гуменник продолжает соревновательную карьеру. Он стал чемпионом России в 2026 году и представлял страну на Олимпийских играх в Милане. Туктамышева, официально завершившая карьеру в ноябре 2025-го, работает комментатором и выступает в ледовых шоу.