29-летняя чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева призналась, что пока не собирается замуж за своего возлюбленного Петра Гуменника. Спортсменка, которой в декабре исполнится 30 лет, никогда не мечтала о свадьбе и считает, что для счастливых отношений вовсе не обязательно официально оформлять брак. Об этом она рассказала в интервью YouTube-проекту «А поговорить?».

«Во-вторых, я никогда не хотела замуж. Мне на это было абсолютно ровно всю сознательную жизнь. Если понимаешь, что человек тебя любит, и без общественного разрешения можно с ним прожить много лет», — призналась фигуристка.

При этом Туктамышева не исключает свадьбу в будущем. По её словам, к замужеству она относится спокойно, однако считает, что с начала отношений прошло ещё слишком мало времени, чтобы принимать такое решение.

Фигуристка также рассказала, что знакома с Гуменником уже много лет. По её словам, сблизились они в Санкт-Петербурге во время работы над ледовым шоу «Летучий корабль», где исполняли главные роли. Постепенно профессиональное общение переросло в романтические отношения.

Пётр младше Елизаветы на шесть лет, однако разница в возрасте её совершенно не смущает. Спортсменка объяснила, что гораздо важнее для неё зрелость партнёра и ощущение комфорта рядом с ним. Она также вспомнила, что её предыдущий возлюбленный тоже был младше, хотя и всего на год.

Ранее Life.ru рассказывал, что Гуменник хотел сохранить роман с Туктамышевой в тайне. По словам фигуристки, Пётр предпочитает не выставлять личную жизнь напоказ. Однако поклонники всё чаще замечали пару вместе, а в социальных сетях начали появляться догадки и даже целые расследования. В итоге именно Елизавета предложила возлюбленному перестать скрывать отношения. Она объяснила, что публичное признание помогло бы обоим избавиться от лишнего внимания и постоянных слухов.