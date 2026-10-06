«Туманность Андромеды»: ИИ смоделировал миры из книг советского фантаста Ивана Ефремова

Телеканал 360.ru представил масштабный мультимедийный проект, посвящённый советскому классику научной фантастики и выдающемуся палеонтологу Ивану Ефремову. Специальный материал приурочен к 54-й годовщине со дня смерти учёного и предлагает по-новому взглянуть на его богатое наследие.

В основе проекта лежит путешествие по биографии Ефремова: от брошенного на произвол судьбы мальчишки до профессора, возглавлявшего экспедиции в пустыне Гоби и ставшего основоположником тафономии. За свою фундаментальную монографию о закономерностях сохранения ископаемых остатков он был удостоен Сталинской премии в 1952 году.

Главной особенностью материала стали сгенерированные искусственным интеллектом тизеры к ещё не существующим экранизациям его культовых романов «Туманность Андромеды», «Таис Афинская» и «Лезвие бритвы». ИИ-креаторы также создали анимационный ролик о творческом и научном пути фантаста.

Ранее в честь 100-летия со дня рождения Фиделя Кастро в России стартовал мультимедийный спецпроект. Визуальное оформление вдохновлено GTA: Vice City, а архивные кадры сочетаются с динамичной графикой и «побочными квестами».