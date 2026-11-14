Шведская экоактивистка Грета Тунберг рассмеялась после упоминания акции Fridays for Future в Берлине во время интервью немецкому режиссёру Хуберту Коху. Видеозапись разговора распространилась в соцсетях, где пользователи увидели в реакции активистки насмешку над климатическими протестами.

Тунберг рассмеялась, узнав, что немцы всё ещё ходят на её климатические протесты. Видео © YouTube / Hubertus Koch

В ролике Кох рассказывает, что в тот же день в немецкой столице проходила демонстрация Fridays for Future. Тунберг удивляется, что движение продолжает устраивать подобные акции, после чего участники разговора смеются. Затем активистка просит остановить съёмку, а режиссёр уточняет, что это была шутка. Фрагмент взят из документального фильма Коха «На танках в климатический кризис». Сам режиссёр отверг трактовку, согласно которой Тунберг высмеивала климатическое движение. В интервью Der Spiegel он пояснил, что её реакция относилась к привычному формату демонстраций, который, по мнению активистки, не способствует серьёзным структурным изменениям.

Кох также напомнил, что за последние годы Тунберг стала использовать другие методы протеста, включая гражданское неповиновение и судебные разбирательства. На момент записи интервью она находилась в Берлине и участвовала в блокаде оружейной компании Rheinmetall. Сама активистка позднее прокомментировала разошедшийся ролик в личном блоге. Она связала свою реакцию с конфликтом с немецким отделением Fridays for Future, которое, по её словам, отмежевалось от неё после заявлений в поддержку палестинцев.

«Для контекста: это случилось в те же дни, когда мы блокировали там производителя оружия, и мы как раз узнали, что одновременно проходила разрешённая полицией климатическая демонстрация в известном своим белым средним классом районе, организованная тем самым немецким климатическим движением, которое отменило меня и «дистанцировалось» от меня», — оправдывается Тунберг.