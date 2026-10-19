Тунец занял почти треть ассортимента рыбных консервов в России

Консервированный тунец занял почти треть ассортимента рыбных консервов в российских магазинах. При этом около 60% представленных товаров приходится на импорт из азиатских и других зарубежных стран. Почему отечественным рыбакам невыгодно конкурировать с иностранными поставщиками, объяснили эксперты в беседе с URA.ru.

По словам председателя Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова, тунец стал одним из наиболее широко представленных видов рыбных консервов. В зависимости от торговой сети покупатели могут выбрать от семи до 49 наименований продукции.

«Банка консервированного тунца весом 240 граммов стоит от 90 рублей. Тунец представлен в магазинах шире других рыбных консервов: на него приходится почти 30% ассортимента категории», — рассказал Богданов.

Основную часть импортной продукции поставляют Китай, Вьетнам, Таиланд, Эквадор и Иран. Особой популярностью у производителей консервов пользуются два вида тунца — альбакор и скипджек.

Альбакор отличается более крупными размерами и светлым мясом, цвет которого варьируется от почти белого до нежно-розового. Скипджек мельче, а его мясо обычно имеет насыщенный розовый или красноватый оттенок. Эти особенности влияют на внешний вид готовых консервов, их вкус и стоимость.

Руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов объяснил высокую долю импорта природными условиями. Тунец предпочитает тёплые тропические и субтропические воды, тогда как у российских берегов встречается лишь периодически.

«Это не такие крупные промысловые запасы, чтобы снарядить флот на его добычу. Поэтому дешевле импортный тунец привезти», — отметил Балашов.

Ранее Life.ru сообщал, что продажи консервированного тунца в России выросли на 39,7% на фоне общего снижения спроса на рыбные консервы в натуральном выражении. По данным отраслевых аналитиков, за девять месяцев 2025 года производство рыбных консервов сократилось на 1%, тогда как тунец оказался среди немногих категорий с заметным ростом продаж.