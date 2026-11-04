Троих моряков эвакуировали с турецкого буксира Ayaz Bey после столкновения в Чёрном море у побережья Румынии. Ещё четверо отказались покидать судно, заявив, что помощь им не нужна. Об этом сообщило румынское МВД.

Спасённые моряки. Фото © пресс-служба МВД Румынии

Эвакуированных принял буксир Odin под нидерландским флагом. Их планируют доставить в порт Мангалия. Всего на борту Ayaz Bey находились семь граждан Турции.

Авария произошла утром 4 ноября неподалёку от населённого пункта Нептун. Ayaz Bey вместе с буксиром Ramazan Bey транспортировал судно Mentor в Турцию. По предварительным данным МВД, ночью из-за плохой погоды оборвались буксировочные тросы. Их восстановили, однако затем Ayaz Bey столкнулся с буксируемым судном.

Около 04:20 буксир передал сигнал бедствия Mayday. Первоначально министерство сообщило, что он затонул, однако позднее изменило формулировку на «находящийся под угрозой затопления». Согласно последнему обновлению, Ayaz Bey стоит на якоре.

К операции привлекли два судна румынского МВД и поисково-спасательное судно Ares. Действия служб координирует Морской координационный центр спасения.

Ранее Life.ru сообщал о крушении торгового судна Royad Mammadov в исключительной экономической зоне Румынии. После пожара судно затонуло: 11 членов экипажа спасли, ещё двое погибли, сообщили румынские экстренные службы.