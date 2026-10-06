Туриченко намекнул, что его раздражает жена после рождения сына

Солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко признался, что после рождения сына Леона практически перестал высыпаться. Особенно певца раздражает, что его жена Дарья способна снова заснуть после раннего подъёма, тогда как сам он уже не может. Об этом артист рассказал в подкасте «До звезды».

По словам 43-летнего музыканта, теперь его день регулярно начинается в 5:30 утра. Туриченко сразу берёт семимесячного сына на руки и из-за постоянного недосыпа порой даже забывает, какой сейчас месяц. При этом певец активно участвует в уходе за ребёнком. Он рассказал, что Леон практически не даёт родителям спать, поэтому усталость стала привычной частью семейной жизни.

Артист назвал Дарью «мамой-наседкой» и отметил, что супруга постоянно переживает за малыша. Однако разница в их реакции на ранние пробуждения всё же вызывает у него лёгкое раздражение.

«Хотя, Даша дольше меня спит и это немного раздражает. Меня если сын разбудит с утра, уже не усну. Хожу с глазами красными, а она может пойти и лечь спокойно», — признался Туриченко.

Леон стал первым ребёнком Кирилла. Мальчик родился в феврале 2026 года. Для Дарьи это уже второй опыт материнства — у неё есть старший сын от предыдущих отношений.

Ранее Life.ru рассказывал, что Туриченко высказался о распределении ролей мужчины и женщины в отношениях. Певец заявил, что предложение руки и сердца, по его мнению, всё же должно исходить от мужчины, хотя признал, что современные пары могут придерживаться других взглядов.