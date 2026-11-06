Семейный отпуск в Турции обернулся трагедией для туристов из Калининграда. 45-летнему Олегу Фидченко стало плохо во время посещения хамама в отеле на курорте Аланья. Мужчина потерял сознание прямо во время банных процедур, а прибывшие медики не смогли спасти его даже после госпитализации.

По предварительной информации Mash, россиянин приехал на отдых вместе с супругой и семилетней дочерью. Семья остановилась в гостинице в районе Авсаллар, одном из популярных туристических районов Аланьи.

6 ноября Фидченко отправился в хамам, расположенный на территории отеля. Во время процедур мужчине внезапно стало плохо. Он упал на пол и потерял сознание. Сотрудники гостиницы вызвали скорую помощь, после чего туриста экстренно доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, реанимировать россиянина не удалось.

Предполагается, что резкое ухудшение самочувствия могло быть связано с перегревом. Однако официальное медицинское заключение о причинах смерти пока не опубликовано. Неизвестно также, имелись ли у мужчины хронические заболевания, которые могли повлиять на произошедшее.

Чем опасен хамам и почему влажная жара может ударить по сердцу

На первый взгляд турецкая баня кажется более щадящей, чем традиционная сауна: температура воздуха здесь обычно ниже. Однако высокая влажность создаёт дополнительную нагрузку на организм. Пот испаряется значительно медленнее, из-за чего естественное охлаждение тела становится менее эффективным. При длительном нахождении в подобных условиях повышается температура тела и учащается сердцебиение.

Особенно осторожными следует быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как объясняют специалисты американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), воздействие высокой температуры может способствовать обезвоживанию, колебаниям артериального давления и нарушениям электролитного баланса. В отдельных случаях тепловой стресс способен спровоцировать аритмию или другие острые сердечно-сосудистые осложнения.

Дополнительную опасность представляют некоторые лекарственные препараты, в том числе мочегонные и отдельные средства для снижения давления. Они способны влиять на терморегуляцию и водный баланс организма. При появлении головокружения, слабости, тошноты или учащённого сердцебиения необходимо немедленно покинуть парную и охладиться. Потеря сознания — повод для экстренного вызова медиков.

В июне 2026 года Life.ru рассказывал о гибели 50-летнего туриста из Омска в гостинице турецкой Аланьи. Мужчина по имени Максим приехал на отдых вместе с супругой, причём поездка состоялась вскоре после его дня рождения. Семья остановилась в курортном посёлке Окурджалар. Однажды женщина обнаружила мужа лежащим без сознания на полу гостиничного номера и немедленно обратилась за помощью. На место прибыли полицейские и медики, однако спасти россиянина не удалось. Впоследствии российское генконсульство в Анталье сообщило, что смерть наступила по естественным причинам, криминального следа не обнаружено, а случай был признан страховым.

Похожая трагедия произошла в мае 2024 года непосредственно в Авсалларе — том же районе, где остановилась семья Фидченко. Тогда 57-летнему российскому туристу Леониду Харитонову внезапно стало плохо в гостиничном номере. Супруга вызвала скорую помощь, мужчину доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Для установления точной причины смерти тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.