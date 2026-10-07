Турист сжёг виллу на Бали, пытаясь отпугнуть паука огнём

Попытка туриста прогнать паука с помощью огня закончилась уничтожением виллы на Бали. Мужчина поджёг лист бумаги в ванной, а ветер перенёс пламя на соломенную крышу, сообщает The Bali Times.

Пожар вспыхнул около 12:30 5 октября в деревне Тибубененг в районе Северная Кута. По данным полиции, 45-летний турист из Непала заметил в ванной паука и решил отпугнуть его горящей бумагой.

После этого мужчина ушёл в другую комнату. Сильный ветер подхватил горящий лист и перебросил его на крышу из сухой травы аланг-аланг. Из-за жары, сухой погоды и ветра огонь быстро охватил всё здание, возникла угроза соседним домам.

Турист успел самостоятельно выбраться наружу. Никто не пострадал, однако вилла и находившееся внутри имущество были уничтожены. Ущерб местные власти предварительно оценили в два миллиарда индонезийских рупий — около 10 миллионов рублей.

Бали в последние недели уже попадал в сводки из-за происшествий с иностранцами. Накануне Life.ru рассказывал о российской туристке, которую вместе с детьми избили на местном рынке после спора из-за испорченного дуриана. Женщина намеревалась обратиться в полицию.