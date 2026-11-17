Самостоятельно добывать золото в России запрещено даже в небольших количествах. Заниматься такой деятельностью могут исключительно предприятия, имеющие специальную лицензию. Об этом рассказал председатель Ассоциации золотопромышленников Магаданской области Александр Басанский.

«Добыча золота частниками под запретом и уголовно наказуема. Даже грамм драгоценного металла добыть без лицензии нельзя», — подчеркнул эксперт на вопрос РИА «Новости».

По словам Басанского, незаконные старатели продолжают работать в Магаданской области, преимущественно на уже отработанных месторождениях. Они устанавливают в тайге промывочное оборудование и извлекают драгоценный металл. Правоохранители ежегодно выявляют подобных нарушителей.

Эксперт отметил, что современные технологии позволяют добывать золото даже на участках с невысоким содержанием металла. Если в советские годы разрабатывали месторождения, где на тонну породы приходилось около десяти граммов золота, то сегодня экономически оправданной может быть добыча при содержании двух граммов на тонну.

Запрет распространяется даже на туристов. В Магаданской области встречаются ручьи, где золото можно заметить невооружённым глазом, но самостоятельно промывать там породу нельзя. При этом незаконная добыча в зависимости от обстоятельств может повлечь административную или уголовную ответственность.

Ранее Life.ru сообщал, что федеральный бюджет получит почти 1,14 миллиарда рублей по итогам аукционов на право разработки двух золотых месторождений в Сибири. Участки в Иркутской области и Красноярском крае получили компании «Лензолото» и «Русзолото». Победителям торгов предоставят лицензии на разведку и добычу драгоценного металла