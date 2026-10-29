Туристка из России за 30 дней прошла 540 км по Ликийской тропе без неприятностей
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Поход по Ликийской тропе в Турции обошёлся без неприятных встреч с местными жителями и другими туристами, рассказала путешественница Мария Евсеева. По её словам, за 30 дней она вместе с подругой преодолела 540 километров и не столкнулась с угрозами со стороны людей.
«Местные жители тоже не создавали угроз: мы ни разу не сталкивались с непорядочным поведением», — отметила собеседница «Чемпионата».
Напротив, жители окрестностей и встреченные походники предлагали помощь, делились продуктами и позволяли воспользоваться удобствами. Туристка также обратила внимание на расположение многих кемпингов: они находятся непосредственно на тропе, вдали от деревень. Посторонние вряд ли станут специально туда добираться.
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