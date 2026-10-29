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Опубликовано 29 октября, 13:56

Туристка из России за 30 дней прошла 540 км по Ликийской тропе без неприятностей

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Поход по Ликийской тропе в Турции обошёлся без неприятных встреч с местными жителями и другими туристами, рассказала путешественница Мария Евсеева. По её словам, за 30 дней она вместе с подругой преодолела 540 километров и не столкнулась с угрозами со стороны людей.

«Местные жители тоже не создавали угроз: мы ни разу не сталкивались с непорядочным поведением», — отметила собеседница «Чемпионата».

Напротив, жители окрестностей и встреченные походники предлагали помощь, делились продуктами и позволяли воспользоваться удобствами. Туристка также обратила внимание на расположение многих кемпингов: они находятся непосредственно на тропе, вдали от деревень. Посторонние вряд ли станут специально туда добираться.

Треть россиян хотели бы поехать в отпуск с другом, а не партнёром
Треть россиян хотели бы поехать в отпуск с другом, а не партнёром

Ранее супруги из Москвы прошли пешком более 7,5 тысячи километров и добрались до Амурской области. На этот путь у пары ушло 279 дней. Завершив переход через Забайкалье, путешественники поблагодарили местных жителей за гостеприимство и помощь.

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Борис Эльфанд
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