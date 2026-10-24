Треть россиян хотели бы поехать в отпуск с другом, а не партнёром

Поездку с друзьями вместо отдыха с постоянным партнёром выбрали бы 36% россиян. При одинаковых стоимости и продолжительности путешествия 57% предпочли отпуск вдвоём, а ещё 7% — с родителями или другими родственниками, следует из результатов опроса, приведённых «Газетой.ru».

Среди преимуществ дружеской компании респонденты называли возможность не согласовывать спонтанные решения — 24%, придерживаться собственного режима дня — 20% и избегать ссор — 15%. Ещё 16% отметили, что с партнёром у них меньше тем для разговоров, чем с друзьями.

При этом 19% ответивших не выбрали ни одного из предложенных вариантов: в поездках вдвоём им всего хватает. Для отдыха с друзьями чаще всего выбирали загородную поездку на природу — 59,8%. Российский морской курорт предпочли 21,3%, путешествие в другой город страны — 12%, за границу — 6,9%.

Ранее эксперт назвал Турцию и Египет самыми доступными направлениями для новогоднего отдыха. Недельный тур на побережье Антальи предлагали от 55 тысяч рублей на человека при двухместном размещении, а поездку в Хургаду — от 75 тысяч.