На Островах Кука 45-летняя туристка из Австралии погибла во время экскурсии с морскими черепахами. Как сообщает Yahoo News Australia, женщина потеряла сознание прямо в воде.

Трагедия произошла на острове Раротонга, где отдыхающая участвовала в организованной экскурсии по наблюдению за морскими обитателями. Туристы плавали с масками и дыхательными трубками в районе Аваавароа, известном своими морскими черепахами.

В какой-то момент австралийке внезапно стало плохо. Женщина находилась на мелководье, когда потеряла сознание. Очевидцы бросились ей на помощь и попытались провести сердечно-лёгочную реанимацию.

Несмотря на предпринятые усилия, спасти 45-летнюю туристку не удалось. Обстоятельства произошедшего выясняются, официальных выводов о причине смерти пока нет.

Информацию о трагедии прокомментировало Министерство иностранных дел и торговли Австралии. В ведомстве подтвердили, что оказывают консульскую поддержку родственникам погибшей.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье в это тяжёлое время», — заявил представитель австралийского МИД.