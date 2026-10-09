Туристка умерла от сердечного приступа на глазах у семьи в аэропорту Мальорки

70-летняя туристка из Франции умерла у выхода на посадку в аэропорту Пальмы на Майорке. Женщина собиралась возвращаться домой вместе с семьёй после отдыха на острове, сообщило издание Crónica Balear.

Трагедия произошла 8 октября около 12:30. Пока семья ждала посадки на самолёт, женщина внезапно потеряла сознание. У неё произошла остановка сердца.

Первыми помощь туристке начали оказывать медики аэропорта. Вскоре к ним присоединились специалисты экстренной службы SAMU 061, однако реанимационные мероприятия результата не дали.

Смерть женщины констатировали непосредственно в зоне выхода на посадку. Её родственники всё это время находились рядом.

Ранее Life.ru писал о том, как российский турист спас тонущего китайца на пляже Карон в Таиланде. Иностранец уже начал уходить под воду, когда на помощь ему бросился россиянин, который, как выяснилось позже, уже не впервые вытаскивает людей из моря на Пхукете.