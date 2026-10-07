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Регион
Опубликовано 7 октября, 06:59

Туристов на Бали предупредили о кобрах, заползающих в отели

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / Tyran Brian

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / Tyran Brian

Экзотический отдых на Бали с началом сезона дождей может обернуться неожиданной встречей. Кобры в это время нередко забираются прямо в отели и туристические виллы, где ищут укрытие и тепло.

Об этом РИА «Новости» рассказали специалисты фонда спасения рептилий Reptil Asih Tabanan. По их словам, обращения из мест размещения туристов из-за змей уже стали привычной частью работы.

«В сезон дождей змеи часто проникают в жилые дома, на виллы, в отели и другие помещения, поскольку им нужно тепло», — сообщили специалисты, отдельно подчеркнув, что речь идёт и о кобрах.

Чтобы не встретиться с незваным пресмыкающимся, владельцам и арендаторам жилья советуют следить за чистотой внутри помещений. Особое внимание стоит уделять растениям и веткам, которые разрастаются снаружи и могут стать для змеи удобным путём к зданию.

Сезон дождей на Бали обычно начинается в ноябре и продолжается до марта. До этого времени на острове длится сухой период — с апреля по октябрь, хотя конкретные сроки смены сезонов могут различаться в зависимости от района.

Специалисты отмечают, что змеи особенно охотно ищут укрытия во время дождей. Поэтому перед заселением на виллу или в отель туристам стоит внимательно осмотреть помещение и прилегающую территорию, особенно если рядом много растительности.

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Юния Ларсон
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