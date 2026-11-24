В Кейптауне отдыхающих призвали держаться подальше от морских котиков из-за угрозы заражения бешенством. Предупреждение перед началом летнего курортного сезона выпустил Национальный институт спасения на море (NSRI).

С начала 2026 года в городе зарегистрировали 19 случаев укусов ластоногих. Сразу девять человек пострадали во время одного нападения на группу начинающих сёрферов на популярном семейном пляже Муйзенберг. Среди получивших травмы оказались шестеро детей.

Спасатели настоятельно рекомендуют туристам отказаться от попыток приблизиться к обитателям побережья ради эффектных фотографий и селфи. Местные службы контролируют обстановку и отлавливают особей, поведение которых может свидетельствовать о наличии инфекции. Всего с конца 2021 года в провинции Западный Кейп зафиксировали 189 укусов.

По данным Всемирной организации здравоохранения животных, с 2024 года в ЮАР и Намибии подтвердили свыше сотни случаев заболевания у морских котиков. К маю 2026-го специалисты также зарегистрировали более 145 эпизодов контакта людей с заражёнными представителями фауны. Эксперты называют происходящее первым известным случаем устойчивого распространения бешенства среди диких морских млекопитающих.