Российское генконсульство на Мальдивах не фиксирует массовых проблем с оплатой отдыха россиян. Как сообщил ТАСС генконсул Алексей Идамкин, в диппредставительство не поступало жалоб от туристов, которые остались бы без жилья из-за проблем с платежами.

«Массовых проблем с платежами или какой-то дискриминации мы не наблюдаем», — сказал Идамкин.

Генконсульство выясняет обстоятельства после сообщений туроператоров о предупреждениях Bank of Maldives. По данным компаний, банк предупредил, что будет возвращать переводы, связанные с Россией. Туроператоры столкнулись с этим 18 октября при расчётах за гостиничные бронирования, хотя плательщиками выступали иностранные юридические лица.

Российский союз туриндустрии попросил Минэкономразвития и российское посольство помочь с расчётами за проживание туристов. Обращение касалось переводов за бронирования отелей.

Ранее Life.ru рассказал, где отдохнуть под пальмами на Новый год и не разориться. Направления для бронирований на новогодние праздники особо не поменялись, но их стало меньше. Это Таиланд, Вьетнам, Мальдивы. Если брать зарубежные туры на Ближнем Востоке — Арабские Эмираты, Оман, Бахрейн. А если хочется сэкономить, можно рассмотреть, например, Турцию.