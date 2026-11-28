Туристы не пострадали во время землетрясения на Камчатке
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Российский союз туриндустрии (РСТ) не располагает сведениями о туристах, пострадавших при землетрясении магнитудой 6,2 на Камчатке. Обращений из-за сбоев в туристических программах также не поступало, сообщили РИА «Новости» в организации.
«На данный момент в Российский союз туриндустрии не поступало информации о пострадавших туристах или нарушении туристических программ в связи с землетрясением на Камчатке», — рассказали в РСТ.
В организации пояснили, что сейчас на полуострове туристическое межсезонье. Путешественников значительно меньше, чем летом, когда регион принимает основной поток отдыхающих.
Напомним, землетрясение произошло 29 ноября в 01:15 по местному времени (28 ноября в 16:15 мск). По данным геофизиков, его магнитуда достигла 6,2, а очаг залегал на глубине 189,1 километра. В Петропавловске-Камчатском жители ощутили подземные толчки интенсивностью до трёх баллов. При этом специалисты оценивают сейсмическую активность у берегов полуострова с начала ноября как среднюю фоновую.