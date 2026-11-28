Российский союз туриндустрии (РСТ) не располагает сведениями о туристах, пострадавших при землетрясении магнитудой 6,2 на Камчатке. Обращений из-за сбоев в туристических программах также не поступало, сообщили РИА «Новости» в организации.

«На данный момент в Российский союз туриндустрии не поступало информации о пострадавших туристах или нарушении туристических программ в связи с землетрясением на Камчатке», — рассказали в РСТ.

В организации пояснили, что сейчас на полуострове туристическое межсезонье. Путешественников значительно меньше, чем летом, когда регион принимает основной поток отдыхающих.