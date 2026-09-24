Туристы увязли в болоте, спасаясь от медведя в Ленобласти

Двух человек, пропавших в лесу Приозерского района Ленинградской области, нашли живыми утром 24 сентября. Как сообщает региональная аварийно-спасательная служба, они провели в лесу всю ночь.

Накануне вечером спасателям сообщили, что двое ушли в лес возле посёлка Коммунары и не вернулись. К поискам подключились приозёрский поисково-спасательный отряд и добровольцы. По информации добровольцев, пропавшие рассказали, что убегали от медведя и увязли в болоте. Обнаруженных людей передали родственникам.

Ранее сообщалось, что в Бурятии с начала года ликвидировали 260 медведей, которые представляли непосредственную угрозу людям. Хищников отстреливали в населённых пунктах и на прилегающих территориях. Сейчас обстановка находится под контролем. Некоторые сельские школы в лесной зоне на время поиска зверей переводили на дистанционное обучение.