Решение УЕФА не допустить сборную России к жеребьёвке отбора на Евро-2028 носит политический характер и направлено против спортсменов. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион Роман Власов.

«Считаю, что это абсолютно политическое решение, направленное против спортсменов. Форум будет неполноценным турниром без сборной России, некоторые футболисты которой имеют большую славу благодаря своей игре в европейских чемпионатах», — заявил парламентарий.

Власов, входящий в комитет Госдумы по физической культуре и спорту, выразил сожаление из-за продолжающейся изоляции российских футболистов. По его словам, целое поколение талантливых игроков лишено возможности выступать на крупнейших международных соревнованиях и вынуждено наблюдать за ними по телевизору.

Депутат также подчеркнул необходимость продолжать работу по возвращению национальной команды на международную арену. Он считает, что Российский футбольный союз и Министерство спорта должны прилагать для этого все возможные усилия.

«Искренне жаль игроков, которые уже много лет сидят в изоляции. Безусловно, РФС и Минспорта должны продолжать прикладывать все усилия для возвращения сборной России на международную арену», — добавил Власов.

Ранее Life.ru сообщал, что УЕФА не включил сборную России в число участников жеребьёвки отбора на чемпионат Европы 2028 года. Она состоится 6 декабря в Белфасте. Российские сборные и клубы отстранены от соревнований ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.