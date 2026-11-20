Мальдивы окончательно отказались от 17-процентного налога для иностранных туроператоров, против которого выступали туристические компании разных стран, включая Россию. Поправки, действующие задним числом с 1 октября 2026 года, подписал президент республики Мохамед Муиззу.

История с новым сбором продлилась меньше трёх месяцев. В конце августа власти решили распространить действующий туристический налог на зарубежные компании, продающие отдых на архипелаге. Под действие правил попали иностранные туроператоры, агентства и онлайн-платформы бронирования, не имеющие постоянного представительства на Мальдивах.

Нововведение вызвало возражения международного турбизнеса. Против дополнительных обязательств выступили представители России, Индии, Франции и Италии. Российские отраслевые объединения ещё осенью обращались к мальдивским властям с просьбой пересмотреть порядок налогообложения.

В октябре правительство пошло на уступки и объявило, что применение новых правил отложат до апреля 2027 года. Однако временной отсрочкой дело не закончилось: позднее власти предложили полностью исключить иностранных туроператоров из числа плательщиков спорного сбора.

Окончательное решение парламент принял 17 ноября, а спустя два дня его утвердил президент. Отмена распространяется на период с 1 октября, когда налоговые требования первоначально вступили в силу. При этом действующая на Мальдивах ставка туристического налога в размере 17% для остальных предусмотренных законом услуг сохраняется.

Между тем российские туроператоры столкнулись с другой проблемой на Мальдивах — сложностями при оплате гостиничных бронирований. По данным компаний, Bank of Maldives предупредил о возврате переводов, связанных с Россией, даже если платежи поступали от иностранных юридических лиц. Российский союз туриндустрии попросил Минэкономразвития и дипломатов помочь урегулировать ситуацию. При этом генконсульство РФ не зафиксировало массовых случаев, когда туристы оставались без жилья из-за проблем с расчётами.