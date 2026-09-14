Турция расставила друзей по местам: Россия вошла в пятёрку, а США записали во враги

Отношение жителей Турции к другим государствам выяснили в новом опросе. Россия оказалась пятой среди стран, которые респонденты считают друзьями, а Израиль и США возглавили противоположный рейтинг. Исследование организовала компания ASAL Araştırma, которое имеется в распоряжении РИА «Новости». Специалисты опросили по телефону 2 тысячи человек в 26 провинциях страны с 5 по 10 августа.

При доверительном уровне 95% погрешность полученных результатов составляет 2,5 процентного пункта.

«38,4% опрошенных считают Россию другом Турции, тогда как Израиль назвали врагом 84%, а США — 70,5% респондентов», — говорится в исследовании.

Пятую строчку рейтинга дружественных государств заняла Россия — такое мнение выразили 38,4% участников исследования. Лидером списка стал Азербайджан, который другом Турции считают 56,5% респондентов. Следом идут Япония с 50,2%, Китай с 48% и Италия, набравшая 46,7%.

Совсем иначе участники исследования оценили ряд других государств. Грецию недружественной назвали 66,6% опрошенных, тогда как аналогичного мнения о Франции придерживаются 58,5%. Наиболее негативное отношение зафиксировали к Израилю и Соединённым Штатам. В первом случае показатель достиг 84%, во втором — 70,5%.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил нынешнее состояние российско-турецкого взаимодействия. На встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Бишкеке он заявил, что связи Москвы и Анкары вышли на беспрецедентно высокий уровень. Особое внимание Эрдоган уделил экономическому сотрудничеству двух государств. В частности, он отметил значение россиян для туристической отрасли республики.