Турция рассчитывает в ближайшее время определиться с компаниями, которые займутся строительством двух новых атомных электростанций — в Синопе и Фракии. Анкара ведёт переговоры сразу с несколькими странами, включая Россию. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Зафер Демирджан на полях форума «Всемирные атомные дни» в Анталье.

«Мы проводим переговоры с несколькими странами и компаниями по поводу строительства двух АЭС — в Синопе и во Фракии. Проводим многосторонние консультации по всем аспектам, детальный анализ. При выборе подрядчика, как и в случае с "Аккую", примем наилучшее решение. Мы хотим завершить проекты как можно скорее», — заявил замминистра.

Ранее глава турецкого Минэнерго Альпарслан Байрактар сообщил, что окончательное решение о выборе подрядчиков власти намерены принять в 2027 году. По его словам, ключевыми критериями станут финансовые условия строительства и способность компаний выполнить масштабные заказы в установленные сроки.

Среди претендентов на участие в проектах — российский «Росатом», южнокорейские и канадские компании. Возможность строительства АЭС во Фракии Анкара также обсуждает с Китаем. При этом Байрактар отмечал, что «Росатом» проявляет большой интерес к новым контрактам.

Турция уже предпринимает практические шаги для расширения атомной программы. Так, 3 ноября Анкара заключила соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере с Южной Кореей. А 12 ноября турецкая государственная компания TUNAS договорилась с канадской AtkinsRéalis о подготовке технико-экономического обоснования нового атомного проекта.

Сейчас первую турецкую АЭС «Аккую» строит российский «Росатом». Станция расположена в провинции Мерсин и будет состоять из четырёх энергоблоков общей мощностью 4,8 ГВт. Для двух следующих площадок — в Синопе на побережье Чёрного моря и во Фракии на северо-западе страны — также рассматриваются крупные атомные проекты.