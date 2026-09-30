Туры не отменят: В РСТ оценили ситуацию с владельцем Anex Tour

Сообщения о задержании в Турции владельца Anex Tour Нешета Кочкара не влияют на работу туроператора в России. Об этом заявили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Все обязательства перед туристами, которые уже приобрели туры, должны быть и будут выполнены в соответствии с заключёнными договорами», — сообщили в РСТ.

В союзе также заявили, что сейчас нет оснований говорить о приостановке продаж, отмене уже приобретённых туров или прекращении обслуживания российских путешественников.

Ранее Life.ru сообщал о задержании в Турции владельца Anex Tour Нешета Кочкара. По данным турецкого издания Turizm 365, предприниматель оказался среди фигурантов расследования, связанного с предполагаемым употреблением и распространением наркотиков, а также организацией проституции.

Операцию провели 29 сентября в Анталье по распоряжению прокуратуры района Серик. Правоохранители одновременно провели обыски по 35 адресам и на двух судах. Из 20 подозреваемых были задержаны 18 человек, ещё двоих продолжают разыскивать. Помимо Кочкара, среди фигурантов есть другие представители туристического бизнеса