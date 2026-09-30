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Регион
Опубликовано 30 сентября, 19:47

Туры не отменят: В РСТ оценили ситуацию с владельцем Anex Tour

РСТ: Ситуация с владельцем Anex Tour не повлияет на работу компании в РФ

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mismarpool

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mismarpool

Сообщения о задержании в Турции владельца Anex Tour Нешета Кочкара не влияют на работу туроператора в России. Об этом заявили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Все обязательства перед туристами, которые уже приобрели туры, должны быть и будут выполнены в соответствии с заключёнными договорами», — сообщили в РСТ.

В союзе также заявили, что сейчас нет оснований говорить о приостановке продаж, отмене уже приобретённых туров или прекращении обслуживания российских путешественников.

Более 2500 россиян купили путёвки у ANEX Tour под несуществующие рейсы Air Anka
Более 2500 россиян купили путёвки у ANEX Tour под несуществующие рейсы Air Anka

Ранее Life.ru сообщал о задержании в Турции владельца Anex Tour Нешета Кочкара. По данным турецкого издания Turizm 365, предприниматель оказался среди фигурантов расследования, связанного с предполагаемым употреблением и распространением наркотиков, а также организацией проституции.

Операцию провели 29 сентября в Анталье по распоряжению прокуратуры района Серик. Правоохранители одновременно провели обыски по 35 адресам и на двух судах. Из 20 подозреваемых были задержаны 18 человек, ещё двоих продолжают разыскивать. Помимо Кочкара, среди фигурантов есть другие представители туристического бизнеса

Больше новостей о поездках, работе туроператоров и ситуации на популярных курортах — в разделе «Путешествия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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