Отключение света во время выступления президента Молдавии Майи Санду стало результатом политики властей республики по отказу от российских энергоресурсов. Такую оценку инциденту дала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее Life.ru сообщал, что во время выступления Санду на конференции по расширению Евросоюза в Кишинёве неожиданно погас прожектор, освещавший президента Молдавии. Всё произошло, когда речь зашла о необходимости вступления страны в ЕС. Трансляцию мероприятия вело Бюро по европейской интеграции Молдавии.