Польша не станет размещать своих военных на Украине даже после прекращения боевых действий. Об этом премьер-министр Дональд Туск заявил журналистам, комментируя участие страны в «коалиции желающих».

«Польша не участвует в этой коалиции таким образом. С самого начала мы вместе с Владимиром Зеленским обсуждали, что польских солдат на Украине не будет», — подчеркнул глава правительства.

При этом Варшава не отказывается от сотрудничества с союзниками. По словам Туска, страна продолжит играть важную роль в логистическом обеспечении коалиции и организации совместных военных учений.

Сейчас на территории Польши проходят манёвры «Коалиция 26.2», рассчитанные на подготовку многонациональных сил к возможному развёртыванию на Украине после завершения конфликта. Учения продлятся с 9 по 22 ноября. Всего в них задействованы 2,8 тысячи военнослужащих из 11 государств.

Инициаторами создания многонациональных сил выступили Великобритания и Франция. Участники «коалиции желающих» рассматривают размещение военных контингентов как один из возможных элементов будущих гарантий безопасности Киева.

Россия выступает против такого сценария. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подчёркивал, что Москва не примет обеспечение безопасности Украины путём иностранного военного вмешательства на её территории.