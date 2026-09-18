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Специальная военная операция

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Опубликовано 18 сентября, 01:40

Туск оценил ежемесячные потери ВСУ в рекордные 27 тысяч человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea

Потери Вооружённых сил Украины за месяц достигли 27 тыс. человек. Речь идёт о военнослужащих, которые погибли или получили ранения. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал этот показатель максимальным с начала украинского конфликта.

Выступая в польском сейме, Туск предупредил, что при сохранении нынешней динамики Украина столкнётся с крайне тяжёлой зимой.

«При такой тенденции зима на Украине действительно может оказаться катастрофической»,приводит его слова Polskie Radio.

По словам польского премьера, увеличение потерь ВСУ связано прежде всего с изменением российской стратегии. Отдельно он отметил применение реактивных беспилотников.

Внутри волчанского кольца ликвидировали около 500 военных ВСУ
Внутри волчанского кольца ликвидировали около 500 военных ВСУ

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о серьёзных проблемах с личным составом в украинских подразделениях. По его словам, ситуация настолько сложная, что киевские власти опасаются признать её даже перед самими собой.

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Лия Мурадьян
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