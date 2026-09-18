Потери Вооружённых сил Украины за месяц достигли 27 тыс. человек. Речь идёт о военнослужащих, которые погибли или получили ранения. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал этот показатель максимальным с начала украинского конфликта.

Выступая в польском сейме, Туск предупредил, что при сохранении нынешней динамики Украина столкнётся с крайне тяжёлой зимой.

«При такой тенденции зима на Украине действительно может оказаться катастрофической», — приводит его слова Polskie Radio.

По словам польского премьера, увеличение потерь ВСУ связано прежде всего с изменением российской стратегии. Отдельно он отметил применение реактивных беспилотников.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о серьёзных проблемах с личным составом в украинских подразделениях. По его словам, ситуация настолько сложная, что киевские власти опасаются признать её даже перед самими собой.