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Опубликовано 23 октября, 18:58

«Тут два обстоятельства»: Демограф раскрыл, почему женатые мужчины и родившие женщины живут дольше

Демограф Архангельский: Женатые живут дольше из-за «другой атмосферы»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальной статистики по поводу того, что женатые мужчины и родившие женщины живут дольше остальных, никто не вёл, однако отдельные исследования подтверждают данный тезис. Об этом рассказал Life.ru заведующий сектором воспроизводства населения и демографической политики Лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Владимир Архангельский.

Здесь могут быть два обстоятельства. Во-первых, они живут в другой атмосфере: это не одиночество, а взаимная помощь и поддержка, также жена следит за мужем, а муж за женой. Одиночество всё-таки негативно влияет на здоровье и, соответственно, на смертность и продолжительность жизни. Во-вторых, когда обсуждали такие результаты, возникала и другая позиция: не только состояние брака влияет на здоровье, но и здоровье влияет на состояние брака

Владимир Архангельский

заведующий сектором воспроизводства населения и демографической политики Лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ имени Ломоносова

Здесь могут быть два обстоятельства. Во-первых, они живут в другой атмосфере: это не одиночество, а взаимная помощь и поддержка, также жена следит за мужем, а муж за женой. Одиночество всё-таки негативно влияет на здоровье и, соответственно, на смертность и продолжительность жизни. Во-вторых, когда обсуждали такие результаты, возникала и другая позиция: не только состояние брака влияет на здоровье, но и здоровье влияет на состояние брака
Здесь могут быть два обстоятельства. Во-первых, они живут в другой атмосфере: это не одиночество, а взаимная помощь и поддержка, также жена следит за мужем, а муж за женой. Одиночество всё-таки негативно влияет на здоровье и, соответственно, на смертность и продолжительность жизни. Во-вторых, когда обсуждали такие результаты, возникала и другая позиция: не только состояние брака влияет на здоровье, но и здоровье влияет на состояние брака

Люди с плохим здоровьем могут просто не вступать в брак, пояснил эксперт. И тогда дело не в том, что они не в браке, а в том, что у них изначально хуже здоровье, поэтому и выше смертность. Кроме того, одной из причин разводов является злоупотребление мужчин спиртными напитками, и это тоже может влиять.

Что касается женщин с детьми — здесь то же самое, продолжил специалист. Наличие детей может поддерживать состояние здоровья. Из результатов социологических исследований известно, что одним из мотивов долголетия, особенно у женщин, является желание вырастить детей, дождаться внуков и, может быть, правнуков. Здесь есть пересечение отношения к рождению детей со здоровьем и продолжительностью жизни.

Опять же плохое здоровье влияет на то, что женщины не могут иметь детей, и оно же ведёт к более ранней смертности, добавил Архангельский. Так что официальных данных о смертности по брачному состоянию или по числу детей нет, но выборочные исследования действительно показывают такую взаимосвязь, заверил он.

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Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина напомнила, что женатые мужчины в среднем живут дольше холостых, а женщины, родившие детей, — дольше тех, кто не рожал. По её словам, репродуктивное здоровье тесно связано с общим состоянием организма и играет важную роль в создании семьи и рождении детей. Специалист также напомнила, что с 2024 года россияне в возрасте от 18 до 49 лет могут ежегодно проходить бесплатную репродуктивную диспансеризацию.

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Татьяна Миссуми
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