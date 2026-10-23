«Тут два обстоятельства»: Демограф раскрыл, почему женатые мужчины и родившие женщины живут дольше

Официальной статистики по поводу того, что женатые мужчины и родившие женщины живут дольше остальных, никто не вёл, однако отдельные исследования подтверждают данный тезис. Об этом рассказал Life.ru заведующий сектором воспроизводства населения и демографической политики Лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Владимир Архангельский.

Здесь могут быть два обстоятельства. Во-первых, они живут в другой атмосфере: это не одиночество, а взаимная помощь и поддержка, также жена следит за мужем, а муж за женой. Одиночество всё-таки негативно влияет на здоровье и, соответственно, на смертность и продолжительность жизни. Во-вторых, когда обсуждали такие результаты, возникала и другая позиция: не только состояние брака влияет на здоровье, но и здоровье влияет на состояние брака Владимир Архангельский заведующий сектором воспроизводства населения и демографической политики Лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ имени Ломоносова

Люди с плохим здоровьем могут просто не вступать в брак, пояснил эксперт. И тогда дело не в том, что они не в браке, а в том, что у них изначально хуже здоровье, поэтому и выше смертность. Кроме того, одной из причин разводов является злоупотребление мужчин спиртными напитками, и это тоже может влиять.

Что касается женщин с детьми — здесь то же самое, продолжил специалист. Наличие детей может поддерживать состояние здоровья. Из результатов социологических исследований известно, что одним из мотивов долголетия, особенно у женщин, является желание вырастить детей, дождаться внуков и, может быть, правнуков. Здесь есть пересечение отношения к рождению детей со здоровьем и продолжительностью жизни.

Опять же плохое здоровье влияет на то, что женщины не могут иметь детей, и оно же ведёт к более ранней смертности, добавил Архангельский. Так что официальных данных о смертности по брачному состоянию или по числу детей нет, но выборочные исследования действительно показывают такую взаимосвязь, заверил он.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина напомнила, что женатые мужчины в среднем живут дольше холостых, а женщины, родившие детей, — дольше тех, кто не рожал. По её словам, репродуктивное здоровье тесно связано с общим состоянием организма и играет важную роль в создании семьи и рождении детей. Специалист также напомнила, что с 2024 года россияне в возрасте от 18 до 49 лет могут ежегодно проходить бесплатную репродуктивную диспансеризацию.