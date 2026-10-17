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Опубликовано 17 октября, 13:23

Фото, дети и свидетели: Адвокат объяснил, как делят питомцев при разводе

Адвокат Сергеев: Фото прогулок помогут в споре о питомце при разводе супругов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Спор о том, с кем останется питомец после развода, решается по правилам раздела совместного имущества, объяснил адвокат Андрей Сергеев. По его словам, супруги могут заранее определить судьбу животного, а также предусмотреть компенсацию и порядок общения с ним в брачном договоре.

Если договориться не удалось, вопрос рассматривает суд. Сначала он изучает документы: ветеринарный паспорт, договор покупки, метрику и сведения о чипировании. Они помогают установить, когда и как появился питомец. Животное, приобретённое или полученное до брака, разделу не подлежит.

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Затем оценивается, кто кормил, выгуливал питомца, водил его к ветеринару и на занятия. Подтвердить уход и привязанность животного могут свидетели, в том числе специалисты и соседи.

«Фотографии и видеозаписи прогулок, тренировок, игр также принимаются в качестве доказательств», — отметил юрист в беседе с «Газетой.ru».

Он добавил, что суд учитывает жилищные условия и возможность регулярно заботиться о животном. Аргументом может стать и привязанность ребёнка, который остаётся с одним из родителей, однако это не гарантирует передачу питомца именно ему. Если животное признают совместным имуществом и оставят одному супругу, второму могут назначить денежную компенсацию.

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Ранее медиатор назвала основные причины споров супругов при разводе: имущество, вопросы воспитания детей и общий бизнес. По её словам, переговоры помогают, только если обе стороны готовы слушать друг друга, а не стремятся навредить бывшему партнёру.

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Борис Эльфанд
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