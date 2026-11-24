Телеведущая Тутта Ларсен призналась, что решение о включении её в Совет по правам человека (СПЧ) застало её врасплох. В своём телеграм-канале журналистка призналась, что новость вызвала волнение и воодушевление.

«Это было неожиданно, я очень взволнована и вдохновлена… Поскольку я много лет в своих проектах занимаюсь темой семьи, родительства и детства, мое участие в Совете, думаю, может быть связано с этим. Но мне бы не хотелось ограничиваться одной темой. Надеюсь, я смогу найти те проекты, в которых принесу пользу стране и людям», — написала она.

Журналистка напомнила, что в задачи СПЧ входит содействие президенту в реализации его конституционных полномочий по обеспечению и защите прав и свобод человека. Кроме того, участники объединения информируют главу государства о положении дел в этой области, помогают развивать институты гражданского общества и готовят соответствующие предложения. Возможность присоединиться к коллегам Ларсен назвала большой честью, проявлением доверия и серьёзной ответственностью.