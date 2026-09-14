«Твёрдо мёртв»: В Британии похоронили компромисс по Украине, обсуждавшийся на Аляске

Возможные варианты урегулирования конфликта России и Украины, которые обсуждались на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, больше не рассматриваются. Об этом заявил советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл на форуме в Киеве, передаёт Би-би-си.

«Так называемый анкориджский компромисс твёрдо мёртв. Мы можем перестать о нём беспокоиться. Он завершён», — сказал Пауэлл.

По его словам, теперь необходимо искать новые пути для прекращения конфликта. При этом советник британского премьера признал, что ситуация на Украине сейчас «ощущается несколько сложной».

Среди причин он назвал нехватку ракет для американских систем противовоздушной обороны Patriot и дефицит бюджета.

С таким мнением не согласны в Кремле. Ранее там заявили, что достигнутые в Анкоридже договорённости между Россией и США остаются содержательной основой мирного процесса по Украине. Дальнейшая работа не начинается с нуля, однако урегулирование остаётся длительным и сложным процессом.