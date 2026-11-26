Балет «Щелкунчик» ежегодно собирает полные залы Большого театра и остаётся одним из самых востребованных спектаклей в преддверии Нового года. Секрет его популярности заключается в сочетании музыки Петра Чайковского, хореографии Юрия Григоровича и сценографии Симона Вирсаладзе. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал премьер Большого театра и художественный руководитель проекта Денис Родькин.

По мнению артиста, именно соединение работ трёх выдающихся мастеров создало особую атмосферу постановки, которую зрители любят на протяжении многих десятилетий.

«В этом и магия — произведение трёх гениев (Чайковского, Григоровича и Вирсаладзе. — Прим. ред.). Если бы показывали другую редакцию „Щелкунчика“, думаю, такого ажиотажа не было бы», — приводит kp.ru слова артиста.

Он также обратил внимание на визуальную составляющую спектакля. Постановка ассоциируется у зрителей с Принцем в красном костюме и декорациями, созданными ещё в 1966 году. По словам премьера, несмотря на возраст, сценическое оформление выглядит современно и продолжает впечатлять публику.

Не менее важную роль в успехе балета играет музыкальное сопровождение. Родькин подчеркнул значение оркестра Большого театра, а также мастерства танцоров и музыкантов.

По его словам, впечатление от спектакля складывается из множества деталей: звучания оркестра, исполнения сольных партий и работы кордебалета.