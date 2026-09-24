«Ты кто такая?» Незнакомец кулаком ударил девочку по дороге в колледж в Новосибирске

В Новосибирске незнакомещ подошёл к 15-летней студентке колледжа и с силой ударил её кулаком по лицу, пострадавшая смогла сбежать. СК РФ по региону начал проверку по факту случившегося.

Незнакомец ударил девочку в Новосибирске. Видео © VK / Полезный Новосибирск

«Возбуждено уголовное дело по статье 213 (хулиганство). Дело передано в МВД для проведения расследования», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл около 07:00 между домами № 36 и 38 на улице Гоголя, пишет местный портал NGS.ru. По словам девочки, незнакомец схватил её за ворот куртки и начал спрашивать, кто она и куда направляется. Подросток успела вытащить наушник и ответила, что идёт в колледж. После этого мужчина ударил её кулаком в лицо и скрылся. Врачи диагностировали у пострадавшей ушиб мягких тканей в области челюсти.

Семья передала полиции записи с камер наблюдения. На одном из видео видно, что перед нападением мужчина разговаривал с водителем серебристого автомобиля.

«Теперь я её провожаю до метро, потому что ребёнку страшно», — рассказал журналистам отец студентки Михаил Новосёлов.

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили получение заявления. Личность нападавшего пока не установлена, полиция продолжает поиски

Ранее в Тюмени возбудили дело о хулиганстве после сообщений о том, что группа подростков избила сверстника во дворе многоквартирного дома. Инцидент произошёл 13 сентября в районе улицы Обдорской. Подростки окружили мальчика, заставили его снять кофту, а затем набросились на него. Пострадавший получил рваную рану и ушибы.