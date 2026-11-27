В Краснодаре мужчина жестоко избил женщину прямо у входа в многоэтажку. Момент нападения на улице Заполярной попал на камеру домофона, передает РЕН ТВ.

Мужчина избил женщину ногами у подъезда многоэтажки в Краснодаре. Видео © Telegram/ РЕН ТВ

Мужчина догнал женщину возле дома и несколько раз ударил её ногами. Затем он ненадолго ушёл, однако вскоре вернулся, схватил пострадавшую за волосы и повалил на землю.

«Ты меня убьёшь сейчас», — кричала женщина.

Когда нападавший окончательно скрылся, пострадавшая попыталась самостоятельно уйти. Судя по кадрам, из-за боли в ноге сделать этого она не смогла. На помощь женщине пришли соседи. Краснодарские полицейские уже организовали доследственную проверку. Правоохранители устанавливают личности участников происшествия. По итогам разбирательства действиям мужчины дадут правовую оценку.

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