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Регион
Опубликовано 18 сентября, 11:22

«Ты просто космос»: Мособлизбирком оценил избирателя в костюме космонавта

Житель Звёздного городка пришёл на выборы в костюме космонавта

Обложка © Telegram / Мособлизбирком

Обложка © Telegram / Мособлизбирком

Необычный избиратель появился на участке №708 в подмосковном Звёздном городке. Мужчина пришёл голосовать в костюме российского космонавта. Фотографиями поделилась избирательная комиссия Московской области.

«Подмосковный избиратель — ты просто космос! Ничего особенного. Просто избиратель в Звёздном городке», — говорится в сообщении Мособлизбиркома.

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Ранее Life.ru сообщал, что 18 сентября все избирательные участки в России открылись в штатном режиме. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что комиссия находилась на постоянной связи с регионами во время начала голосования. Выборы разных уровней проходят с 18 по 20 сентября.

Больше новостей о выборах и внутриполитической повестке — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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