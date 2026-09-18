«Ты просто космос»: Мособлизбирком оценил избирателя в костюме космонавта

Необычный избиратель появился на участке №708 в подмосковном Звёздном городке. Мужчина пришёл голосовать в костюме российского космонавта. Фотографиями поделилась избирательная комиссия Московской области.

«Подмосковный избиратель — ты просто космос! Ничего особенного. Просто избиратель в Звёздном городке», — говорится в сообщении Мособлизбиркома.

Ранее Life.ru сообщал, что 18 сентября все избирательные участки в России открылись в штатном режиме. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что комиссия находилась на постоянной связи с регионами во время начала голосования. Выборы разных уровней проходят с 18 по 20 сентября.