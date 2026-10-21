«Ты — ребёнок, тебе ничего не будет»: Как детей втягивают в информационные атаки против РФ

Российских школьников начали использовать в информационных кампаниях против страны, предлагая им тысячи долларов за публикацию провокационных видео в соцсетях. Как узнали коллеги из KP.ru, блогерам предлагали вознаграждение в криптовалюте на сумму около 1500 долларов за распространение сообщений о ситуации в Алёшках Херсонской области.

В начале октября в TikTok появилась серия роликов, в которых подростки рассказывали о голоде в городе и обвиняли российскую сторону в тяжёлом положении местных жителей. Авторы видео также утверждали, что украинские военные якобы доставили в Алешки четыре тонны продовольствия с помощью беспилотников.

Подобные способы вовлечения детей уже использовались в сентябре во время интернет-флешмоба «Кошка по кличке Свобода». Подросткам предлагали выходить на улицы и делать вид, что они ищут пропавшее животное, выкрикивая его кличку. За безобидной на первый взгляд игрой скрывалась попытка организовать политическую акцию с участием несовершеннолетних.

Одной из участниц едва не стала 14-летняя москвичка. Девочка отправилась на акцию, но опоздала. Полицейские остановили её, проверили телефон и посоветовали возвращаться домой.

Для продвижения флешмоба использовались короткие видео, в том числе созданные с помощью искусственного интеллекта. По данным издания, один из аккаунтов, рассчитанный на аудиторию 10–14 лет, всего за два дня набрал восемь тысяч подписчиков в TikTok и две тысячи в Telegram. Незадолго до акции первоначальные страницы исчезли.

Специалист по информационной безопасности под псевдонимом «Карбышев» считает, что организаторы подобных кампаний целенаправленно переключаются на младших подростков. По его оценке, злоумышленники используют доверчивость детей, желание заработать и недостаточное понимание последствий собственных действий.

Эксперт призвал выявлять организаторов таких акций, добиваться блокировки используемых ими аккаунтов и разъяснять детям опасность подобных предложений. При этом он считает важным отличать несовершеннолетних, впервые попавших под чужое влияние, от людей, сознательно организующих противоправную деятельность.

«Любимая фраза организаторов информационных атак: «Ты ребёнок, тебе ничего не будет», — отмечает издание.