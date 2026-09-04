«Ты с ума сошла!» Фанаты Бейонсе восстали против пустой коробки за тысячу долларов

Бейонсе столкнулась с критикой собственных поклонников из-за продажи пустого деревянного ящика почти за тысячу долларов. Поклонники назвали релиз «отвратительной демонстрацией жадности».

К 45-летию певицы и 20-летию альбома B'Day компания Parkwood Entertainment выпустила лимитированную серию из 500 «коллекционных боксов» по цене 948,01 доллара. В описании сказано, что ящик предназначен для хранения виниловой коллекции, однако сам винил в комплект не входит.

Фанаты, известные как BeyHive, обрушились на страницу компании в соцсетях с возмущением. Один из комментаторов написал: «Тысяча долларов за пустую коробку — Бейонсе, ты с ума сошла!» Другой добавил, что за такие деньги певица должна сама выпрыгнуть из упаковки и выступить.

Отдельное недовольство вызвал материал: для изготовления использовали сосну, которую считают дешёвой древесиной. Цена 948,01 доллара отсылает к дате рождения певицы — 4 сентября 1981 года, однако некоторые фанаты заявили, что в таком случае товар должен стоить 94,81 доллара.

Несмотря на отсутствие винила в «коллекционном боксе», к юбилею альбома Бейонсе выпустила переиздание B'Day с 31 треком. В него вошли несколько неизданных записей, включая Lost Yo Mind, Creole, Back Up, My First Time и Can I Watch You с Фарреллом Уильямсом. Также добавлены испаноязычные версии хитов, записанные с Малумой и семплом покойной Селены.

Оригинальный B'Day вышел в 2006 году и разошёлся тиражом более 8 миллионов копий по всему миру. Альбом получил «Грэмми» как лучший современный R&B-релиз.

Накануне Life.ru рассказывал, что Бейонсе решила перечислить 1 миллион долларов из собственных средств пострадавшим от землетрясения в Колумбии. Как сообщила пресс-служба её лейбла Parkwood Entertainment, деньги направят организациям, которые работают в зоне бедствия и помогают ликвидировать последствия разрушений. Средства пойдут на еду и предметы первой необходимости для жителей наиболее пострадавших районов.