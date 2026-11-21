Тягач задел двигатель самолёта Red Wings при буксировке в Кольцово
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Аэродромный тягач коснулся капота двигателя пассажирского самолёта Red Wings во время буксировки в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Инцидент произошёл в условиях переохлаждённого дождя. Для выполнения рейса WZ-901 авиакомпания решила использовать резервный борт.
«В условиях переохлажденного дождя, при буксировке самолета тягачом в Кольцово, произошло касание аэродромным тягачом капота двигателя авиалайнера», — говорится в заявлении Red Wings.
Речь идёт о рейсе из Екатеринбурга в Оренбург. Согласно официальному табло авиакомпании Red Wings, перелёт выполняется под номером WZ-901. После происшествия перевозчик принял решение заменить воздушное судно. В компании подчеркнули, что резервный самолёт уже готовится к вылету.
Ранее Life.ru сообщал о возгорании самолёта Red Wings в аэропорту Кольцово. По данным SHOT, инцидент произошёл во время заправки кислородного баллона на Superjet 100. Тогда пострадал технический специалист.