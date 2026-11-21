Аэродромный тягач коснулся капота двигателя пассажирского самолёта Red Wings во время буксировки в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Инцидент произошёл в условиях переохлаждённого дождя. Для выполнения рейса WZ-901 авиакомпания решила использовать резервный борт.

«В условиях переохлажденного дождя, при буксировке самолета тягачом в Кольцово, произошло касание аэродромным тягачом капота двигателя авиалайнера», — говорится в заявлении Red Wings.

Речь идёт о рейсе из Екатеринбурга в Оренбург. Согласно официальному табло авиакомпании Red Wings, перелёт выполняется под номером WZ-901. После происшествия перевозчик принял решение заменить воздушное судно. В компании подчеркнули, что резервный самолёт уже готовится к вылету.