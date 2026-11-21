Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с багажом пассажиров Nordwind
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с недоставленным багажом пассажиров рейса Казань — Новокузнецк. Ведомство готово помочь пострадавшим защитить свои права, в том числе через суд. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
В управлении по Кемеровской области уточнили, что речь идёт о рейсе Nordwind N4753. Специалисты намерены содействовать урегулированию разногласий с перевозчиком и при необходимости помочь пассажирам подготовить документы для судебного разбирательства.
«Роспотребнадзор готов и далее содействовать урегулированию споров в досудебном порядке, а при необходимости — оказать помощь в подготовке материалов для обращения в суд», — заявили в ведомстве.
Ранее Life.ru сообщал, что около 150 пассажиров Nordwind прилетели в Новокузнецк без чемоданов. Многие направлялись на открытие горнолыжного сезона в Шерегеше. Позднее авиакомпания объяснила отсутствие багажа превышением допустимой загрузки самолёта и пообещала доставить вещи в течение суток.
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