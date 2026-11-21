Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с недоставленным багажом пассажиров рейса Казань — Новокузнецк. Ведомство готово помочь пострадавшим защитить свои права, в том числе через суд. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

В управлении по Кемеровской области уточнили, что речь идёт о рейсе Nordwind N4753. Специалисты намерены содействовать урегулированию разногласий с перевозчиком и при необходимости помочь пассажирам подготовить документы для судебного разбирательства.

«Роспотребнадзор готов и далее содействовать урегулированию споров в досудебном порядке, а при необходимости — оказать помощь в подготовке материалов для обращения в суд», — заявили в ведомстве.